Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к централизации власти в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейской комиссии, за её стремление к чрезмерной централизации власти в Европейском союзе. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

Мерц планирует вернуть некоторые полномочия из Брюсселя в национальные столицы. Основная причина разногласий между политиками связана с конфликтом на Украине и их подходами к его разрешению.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен утверждала о наличии согласованной стратегии европейских стран по отправке вооружения на Украину. В Берлине опровергли это заявление, подчеркнув, что Германия не имеет таких планов.

Помимо этого, вокруг Урсулы фон дер Ляйен разгорелся другой скандал. Её обвиняют в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал сообщил о начале расследования по этому делу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше