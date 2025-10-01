Мерц раскритиковал фон дер Ляйен за стремление к централизации власти в ЕС

Мерц планирует вернуть некоторые полномочия из Брюсселя в национальные столицы. Основная причина разногласий между политиками связана с конфликтом на Украине и их подходами к его разрешению.
Издание отмечает, что фон дер Ляйен утверждала о наличии согласованной стратегии европейских стран по отправке вооружения на Украину. В Берлине опровергли это заявление, подчеркнув, что Германия не имеет таких планов.
Помимо этого, вокруг Урсулы фон дер Ляйен разгорелся другой скандал. Её обвиняют в тайных переписках с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал сообщил о начале расследования по этому делу.
