Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий, таким образом, до шатдауна остается несколько часов, следует из трансляции телеканала C-SPAN.

Источник: Reuters

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата.

Первым сенат ожидаемо отклонил законопроект демократов, он набрал 47 голосов за и 53 против. Затем верхняя палата проголосовала по предложению республиканцев, им не хватило пяти голосов. Единственным республиканцем, кто проголосовал против законопроекта своей партии, стал Рэнд Пол.

Новый финансовый год в США 1 октября начинается таким образом в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.

В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше