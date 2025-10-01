Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования

В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.