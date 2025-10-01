Стубб: Трамп перешёл от пряника к кнуту с Россией из-за Украины

Накануне Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам. При этом он подчеркнул, что эти субмарины обладают высочайшей скрытностью и их невозможно обнаружить. А также выразил надежду, что применять их по назначению не придётся.