Нидерландский сухогруз Minervagracht под угрозой затопления после атаки хуситов

Нидерландский сухогруз Minervagracht подвергся атаке со стороны движения хуситов «Ансар Аллах» в Аденском заливе и сейчас находится под угрозой затопления. Официальный представитель хуситов сообщил телеканалу Al Masirah, что судно было поражено крылатой ракетой, что вызвало пожар на борту.
По его словам, атака была проведена в ответ на нарушение судовладельцем запрета захода в порты Палестины, оккупированной Израилем. Хуситы подчеркнули, что для судов, игнорирующих этот запрет, остаются закрытыми Красное и Аравийское моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.
Отметим, что 30 сентября стало известно о наличии на борту Minervagracht двух граждан России во время инцидента у берегов Йемена. Ситуация с судном остается критической, и возможное затопление может вызвать экологические и экономические последствия в регионе.