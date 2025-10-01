Ричмонд
Нидерландский сухогруз Minervagracht под угрозой затопления после атаки хуситов

Нидерландский сухогруз Minervagracht подвергся атаке со стороны движения хуситов «Ансар Аллах» в Аденском заливе и сейчас находится под угрозой затопления.

Нидерландский сухогруз Minervagracht подвергся атаке со стороны движения хуситов «Ансар Аллах» в Аденском заливе и сейчас находится под угрозой затопления. Официальный представитель хуситов сообщил телеканалу Al Masirah, что судно было поражено крылатой ракетой, что вызвало пожар на борту.

По его словам, атака была проведена в ответ на нарушение судовладельцем запрета захода в порты Палестины, оккупированной Израилем. Хуситы подчеркнули, что для судов, игнорирующих этот запрет, остаются закрытыми Красное и Аравийское моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

Отметим, что 30 сентября стало известно о наличии на борту Minervagracht двух граждан России во время инцидента у берегов Йемена. Ситуация с судном остается критической, и возможное затопление может вызвать экологические и экономические последствия в регионе.

