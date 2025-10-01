Ричмонд
Медведев усомнился, что Трамп направил к берегам России атомные подлодки

Медведев в ироничной форме сравнил высказывания Трампа с «голливудским триллером категории B».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о размещении американских подлодок.

В своем сообщении Медведев в ироничной форме сравнил высказывания Трампа с «голливудским триллером категории B», отметив, что тот вновь говорил о подводных лодках, якобы направленных к российским берегам и «очень хорошо спрятанных».

Политик заключил, что подобные заявления не имеют под собой реальной основы.

Ранее в США назвали рискованными и бесполезными угрозы президента Дональда Трампа в адрес России об отправке двух атомных подводных лодок.

