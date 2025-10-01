Ричмонд
До шатдауна несколько часов: Сенат США не принял законы о продолжении финансирования

Сенат Конгресса США не поддержал два законопроекта, которые должны были предотвратить частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун), который может произойти в ближайшие часы.

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но для одобрения законопроекта он должен набрать 60 голосов. Предложенный правящей партией законопроект набрал 55 голосов, против него выступили 45 сенаторов. Проект демократов набрал 47 голосов «за» и 53 — «против».

Таким образом приостановка работы правительства может произойти уже в полночь 1 октября по местному времени (07:00 мск).

Президент США Дональд Трамп ранее уже допускал начало шатдауна в стране после провала голосования по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

