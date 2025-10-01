Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом

В свою очередь, американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам, что увидел, как в Православной церкви Молдавии сопротивляются гонениям властей Молдавии и захвату храмов со стороны Румынской церкви. «Один очень старый священник, который служил еще в советское время, сказал, что сейчас преследование церкви со стороны власти в Молдавии стало еще более жестким, чем в советские времена. Но когда мы посещали церкви и спрашивали людей, мы убедились, что прихожане действительно оказывают сопротивление захвату храмов. Больше всего меня поразило сопротивление людей в некоторых сельских храмах — даже бабушки говорили, что будут защищать свою церковь, веру. И это дало мне надежду на то, что люди не будут с этим всем мириться», — отметил Эртл.