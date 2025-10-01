Стубб выступил за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб выступил за обход принципа единогласного одобрения решений в Евросоюзе для ускорения принятия Украины в указанное объединение. Об этом он заявил в интервью газете Politico.
Финский лидер поддержал инициативу по поиску способов, направленных на преодоление вето со стороны Венгрии.
«Лично я одобряю любой механизм принятия решений, который обеспечивает больше гибкости и меньше возможностей блокировать. Особенно в случае с Украиной», — сказал глава государства.
По его словам, членство киевского режима в Евросоюзе якобы играет стратегическую роль.
«Чем раньше это произойдет, тем лучше», — добавил Стубб.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Евросоюз собирается начать «техническую работу» по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС, несмотря на позицию Венгрии. В публикации уточнялось, что Еврокомиссия предложила внести изменения в свои правила, чтобы обойти вето Венгрии.