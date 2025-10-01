Россия возглавила Совбез ООН в месяц 80-летия организации

Россия приняла председательство у Южной Кореи и в ноябре передаст его Сьерра-Леоне. В последний раз Москва координировала работу Совбеза в июле 2024 года. В этот раз дата особенно значима: именно 24 октября 1945 года Советский Союз внёс ратификационную грамоту, обеспечив вступление в силу Устава ООН.