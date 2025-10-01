Власти Эстонии начнут продавать автомобили, оставленные у границы с Россией

Руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси уточнил, что парковка у КПП допускается на трое суток с обязательным указанием даты и времени начала стоянки. Он также отметил, что некоторые автомобилисты оставляют машины на обочинах или в лесу, где эвакуацию могут инициировать местные власти или землевладельцы.