В Совете Федерации назвали условия для установления мира на Украине

Сенатор и экс-министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о формуле мира на Украине. По ее словам, урегулирование конфликта возможно при официальном закреплении за Киевом нейтрального и безъядерного статуса. Об этом сенатор уведомила в беседе с ТАСС.
Наталья Никонорова назвала важным условием и демилитаризацию Украины. Она уточнила, что в стране также необходимо установить запрет на размещение иностранных военных.
«Украинское законодательство не должно содержать в себе нормы, противоречащие общепризнанным международным и позволяющие дискриминировать кого-либо по признаку национальности, языка или религии. Думаю, такие условия могут составить основу для прочного мира», — подытожила сенатор.
По мнению генсека НАТО Марка Рютте, украинский конфликт, вероятнее всего, закончится мирными переговорами. Он также вновь напомнил о гарантиях безопасности Украины.