В Совете Федерации назвали условия для установления мира на Украине

Сенатор и экс-министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова рассказала о формуле мира на Украине. По ее словам, урегулирование конфликта возможно при официальном закреплении за Киевом нейтрального и безъядерного статуса. Об этом сенатор уведомила в беседе с ТАСС.