Президент Финляндии: Трамп в отношении Путина перешел от пряника к кнуту

Будучи сторонником Украины, Стубб заявил, что его очень воодушевила публичная критика Путина со стороны Трампа и других членов администрации США за последние две недели. Точка зрения президента Финляндии, отмечает Politico, контрастирует со скептицизмом официальных лиц в Брюсселе и политиков в европейских столицах. Некоторые из них не верят, что Украина может отвоевать у России всю свою территорию, что недавно допустил Трамп.