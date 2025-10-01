Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости сделать Крымский полуостров «непригодным для жизни». Он озвучил это заявление на Варшавском форуме безопасности.

Источник: Life.ru

Уоллес считает, что Европа должна ударить по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задавить Крым» — передаёт слова экс-министра The Guardian.

Кроме того, он предложил использовать ракеты большой дальности для разрушения Крымского моста.

Ранее действующий министр обороны Великобритании Джон Хили сделал резкое заявление с призывом в адрес Владимира Путина. В Ливерпуле он потребовал немедленно завершить конфликт на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше