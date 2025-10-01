Politico: Трамп должен усилить давление на Россию ради деэскалации на Украине

«Если Трамп всерьёз настроен на прекращение огня, ему нужно наконец надавить на Россию, чтобы изменить расчёты в Москве. Следует внушить [президенту России Владимиру] Путину, что от прекращения огня он выиграет больше, чем от боевых действий. И, усилив давление, Трамп мог бы добиться деэскалации», — говорится в материале.
Обозреватель предложил расширить санкции против России и заморозить её активы. В статье отмечают, что в Москве неоднократно критиковали заморозку активов, называя это «воровством». Подчёркивают, что ограничения затрагивают как частные средства, так и государственные резервы.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон отложил новые санкции до момента, пока европейские страны не сократят закупки российской нефти и газа. По его словам, Трамп понимает, что сможет ввести ограничения в будущем, но ставит условие: Европа должна сначала отказаться от российских энергоресурсов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.