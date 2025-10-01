В Иркутске договорились о сотрудничестве с китайским городом Хулунбуир

В Иркутске прошли переговоры с официальной делегацией из города Хулун-Буир (КНР). Как сообщили в администрации областного центра, в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, включая обмен информацией в инвестиционной сфере, поддержку бизнес-инициатив, развитие энергетического сотрудничества и организацию гуманитарных обменов. Особое внимание было уделено возможности установления прямого авиасообщения между регионами.
— Наши страны непрерывно взаимодействуют с 1949 года. С того времени сотрудничество переросло во всеобъемлющее партнерство. Думаю, что мы найдем точки соприкосновения во многих сферах. Как и с другими городами КНР, будем выстраивать деловые контакты на взаимном доверии и уважении, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по всем обсуждавшимся направлениям, подтвердив взаимную заинтересованность в развитии торгово-экономического и культурного сотрудничества.