Шатдаун в США стал неизбежен

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Сенат США завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября, таким образом, шатдаун правительства неизбежен, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«По просьбе господина (лидера большинства в сенате Джона. — Прим. Ред.) Туна по единогласному решению сенат объявил перерыв в заседании, согласно сегодняшнему постановлению, до 10.00 утра завтрашнего дня (17.00 мск. — Прим. Ред.)», — говорится на официальном сайте сената.

Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.

Новый финансовый год в США 1 октября начинается, таким образом, в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.

В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.

