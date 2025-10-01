Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Белом доме добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обсуждают возможность усиления военного давления для достижения этой цели, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Источник: © РИА Новости

«В последние дни усилия высокопоставленных помощников президента Трампа с целью отстранения от власти Николаса Мадуро усилились, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая может привести к усилению военного давления с целью его отставки. Ее возглавляет госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Рубио утверждает, что Мадуро — нелегитимный лидер, который курирует экспорт наркотиков в США», — говорится в материале.

По информации издания, Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя данные Центрального разведывательного управления. Подход госсекретаря поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Действующие и бывшие чиновники сообщили газете, что американские военные планируют потенциальные военные операции против подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в самой Венесуэле в качестве следующего этапа, но Белый дом пока не одобрил такой шаг. Представители венесуэльской оппозиции заявили изданию, что планируют действия на случай падения власти Мадуро и обсуждают эту возможность с администрацией Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше