СМИ: в Белом доме добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы

«В последние дни усилия высокопоставленных помощников президента Трампа с целью отстранения от власти Николаса Мадуро усилились, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая может привести к усилению военного давления с целью его отставки. Ее возглавляет госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Рубио утверждает, что Мадуро — нелегитимный лидер, который курирует экспорт наркотиков в США», — говорится в материале.
По информации издания, Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя данные Центрального разведывательного управления. Подход госсекретаря поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.
Действующие и бывшие чиновники сообщили газете, что американские военные планируют потенциальные военные операции против подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в самой Венесуэле в качестве следующего этапа, но Белый дом пока не одобрил такой шаг. Представители венесуэльской оппозиции заявили изданию, что планируют действия на случай падения власти Мадуро и обсуждают эту возможность с администрацией Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.