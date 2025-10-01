Ричмонд
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США

На фоне угрозы шатдауна президент США Дональд Трамп намерен подписать некоторые указы в 23:30 мск 1 октября. Это следует из расписания американского лидера.

Источник: Reuters

«В 16:30 (23:30 мск. — Ред.) президент подпишет указы в Овальном кабинете», — говорится в расписании Трампа.

Ранее Белый дом подписал указ о подготовке правительства США к временному прекращению работы.

30 сентября Трамп заявил, что возможный шатдаун правительства может быть использован для отмены ряда «демократических вещей». По его мнению, это позволит пересмотреть ненужные программы и структуры, сократить бюрократию и расходы, а также сосредоточить работу правительства на ключевых приоритетах и повысить эффективность федеральных органов.

26 сентября сообщалось, что администрация президента ожидает шатдауна правительства страны в среду, 1 октября, и не планирует договариваться с Демократической партией. Отсутствие переговоров и наступление шатдауна должны причинить демократам «максимум боли».

Сенат США 19 сентября отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, который должен был обеспечить работу федеральных ведомств с 30 сентября по 21 ноября. Трамп заявил, что после отклонения этого законопроекта в стране возможен шатдаун.

