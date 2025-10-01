Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США

30 сентября Трамп заявил, что возможный шатдаун правительства может быть использован для отмены ряда «демократических вещей». По его мнению, это позволит пересмотреть ненужные программы и структуры, сократить бюрократию и расходы, а также сосредоточить работу правительства на ключевых приоритетах и повысить эффективность федеральных органов.