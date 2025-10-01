Ричмонд
Белый дом предписал правительственным учреждениям США готовиться к шатдауну

Новый финансовый год в США начинается 1 октября, однако бюджет до сих пор не принят.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом распорядился федеральным учреждениям готовиться к приостановке работы правительства США за несколько часов до возможного наступления шатдауна. Соответствующее указание было направлено административно-бюджетным управлением (OMB).

В документе отмечается, что демократы не допустят принятия законопроекта о финансировании до истечения установленного срока — 23:59 по местному времени, что фактически приведет к остановке работы правительства. В связи с этим ведомствам предписано начать реализацию планов по упорядоченному сворачиванию деятельности.

Ситуация осложняется тем, что Сенат не смог согласовать проекты о продлении финансирования, предложенные обеими партиями. Новый финансовый год в США начинается 1 октября, однако бюджет до сих пор не принят. В случае отсутствия даже временной резолюции федеральные учреждения могут прекратить работу на неопределенный срок.

Ранее председатель Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в случае приостановки деятельности федерального правительства в конце октября США ожидает серьёзный кризис.