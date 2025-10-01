Белый дом предписал правительственным учреждениям США готовиться к шатдауну

Ситуация осложняется тем, что Сенат не смог согласовать проекты о продлении финансирования, предложенные обеими партиями. Новый финансовый год в США начинается 1 октября, однако бюджет до сих пор не принят. В случае отсутствия даже временной резолюции федеральные учреждения могут прекратить работу на неопределенный срок.