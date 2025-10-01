«Ужасное шоу»: Трамп придумал новое объяснение началу конфликта на Украине

Американский лидер возложил ответственность за начало конфликта на «слабость» администрации Байдена, отметив, что текущая администрация не допустит повторения подобных ситуаций.
«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — отметил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп высказал мнение, что Россия ведёт бессмысленную войну на Украине и назвал Москву «бумажным тигром». Это заявление не осталось незамеченным в Кремле, где подчеркнули, что нашу страну обычно сравнивают с медведем. В ответ на реакцию российской стороны Трамп пообещал больше не использовать это выражение, однако, похоже, вскоре забыл об этом. Через несколько дней республиканец опять сравнил Россию с бумажным тигром.
