«Ужасное шоу»: Трамп придумал новое объяснение началу конфликта на Украине

Ранее Трамп высказал мнение, что Россия ведёт бессмысленную войну на Украине и назвал Москву «бумажным тигром». Это заявление не осталось незамеченным в Кремле, где подчеркнули, что нашу страну обычно сравнивают с медведем. В ответ на реакцию российской стороны Трамп пообещал больше не использовать это выражение, однако, похоже, вскоре забыл об этом. Через несколько дней республиканец опять сравнил Россию с бумажным тигром.