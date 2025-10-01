Жительницу Иркутского района задержали за дискредитацию российской армии в соцсетях

Полицейские обнаружили в интернете публикацию, где женщина негативно высказывалась об участниках СВО и о тех, кто оказывает им гуманитарную помощь.
Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области установили личность этой гражданки. После этого они совместно с инспекторами Госавтоинспекции задержали её и доставили в отдел полиции. Ею оказалась 40-летняя жительница Иркутского района.
Сейчас по этому факту проводится проверка. Полиция даст правовую оценку ее действиям по статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Также на женщину составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения.