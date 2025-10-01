Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Иркутского района задержали за дискредитацию российской армии в соцсетях

В Приангарье сотрудники полиции задержали женщину за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Полицейские обнаружили в интернете публикацию, где женщина негативно высказывалась об участниках СВО и о тех, кто оказывает им гуманитарную помощь.

Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области установили личность этой гражданки. После этого они совместно с инспекторами Госавтоинспекции задержали её и доставили в отдел полиции. Ею оказалась 40-летняя жительница Иркутского района.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Полиция даст правовую оценку ее действиям по статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Также на женщину составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения.