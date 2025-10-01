Гросси призвал РФ и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС

ЗАЭС заявила, что у нее есть персонал и топливо, необходимые для ремонта поврежденной линии напряжением 750 кВ, но военные действия не позволяют этого сделать. Украина также заявила о готовности отремонтировать резервную линию 330 кВ, однако не имеет возможности провести работы из-за обстановки.