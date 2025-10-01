Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси призвал РФ и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая больше недели остается обесточенной извне.

Источник: РИА "Новости"

23 сентября на станции произошла полная потеря внешнего электроснабжения. Время, которое станция обесточенной, является самым продолжительным случаем с начала СВО.

Станция получает питание для систем безопасности и охлаждения реакторов от аварийных дизель-генераторов (АДГ). Гросси подчеркнул, что, пока АДГ работают, непосредственной опасности нет, но ситуация остается нестабильной.

ЗАЭС заявила, что у нее есть персонал и топливо, необходимые для ремонта поврежденной линии напряжением 750 кВ, но военные действия не позволяют этого сделать. Украина также заявила о готовности отремонтировать резервную линию 330 кВ, однако не имеет возможности провести работы из-за обстановки.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше