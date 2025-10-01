Филиппины ждут приезда Владимира Путина

Путина ждут на саммите АСЕАН в Филиппинах.
Филиппины пригласят президента России Владимира Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году с партнерами по диалогу и надеются на его визит. Об этом сообщил посол Филиппин в России Игорь Байлен.
«В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу», — отметил Байлен. Цитата по РИА «Новости».
Он подчеркнул, что для Филиппин визит главы российского государства станет историческим событием. Дипломат напомнил, что за годы сотрудничества между странами четыре президента Филиппин уже посещали Россию, однако российский лидер пока ни разу не совершал ответный визит. Байлен также передал просьбу Манилы (столица Филиппин) «по возможности» донести до Москвы ожидание такого визита.
Председательств Филиппин в Ассоциации государств в следующем году совпадет с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. В АСЕАН входят десять стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщал, что Владимир Путин примет участие в саммите АСЕАН. Туда также должен прибыть и американский лидер Дональд Трамп.