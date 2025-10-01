Блохин: уход Уиткоффа не отразится на урегулировании конфликта на Украине

Отставка спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа не отразится на урегулировании украинского конфликта, оно и так пробуксовывает. Об этом aif.ru заявил политолог Константин Блохин.
The Times of Israel писал, что Уиткофф уйдет в отставку в конце этого года. По данным СМИ, спецпосланник будет готов уйти якобы после того, как будет достигнут процесс в переговорах по Газе.
«Уиткофф — не ключевая фигура, он, условно говоря, топ-менеджер. Он не формирует тренд, этим занимаются те, кто находится на более высоком уровне, речь о финансовых донорах, так называемом “глубинном государстве”. В реальности украинское урегулирование и так пробуксовывает», — сказал Блохин.
Эксперт не исключил, что одной из причин ухода Уиткоффа могут стать обвинения в его адрес из-за симпатий к России.