В США стал неизбежен шатдаун

В США стал официально неизбежен шатдаун. Сенат не сумел договориться по вопросам бюджета и завершил сессию, заявив о возвращении к работе только вечером 1 октября. Это значит, что федеральные ведомства приостановят работу на неопределённое время.

На сайте Сената уточняется, что заседание прервали по просьбе лидера большинства Джона Тьюна — законодатели соберутся вновь лишь в 17:00 мск. В итоге страна вступит в новый финансовый год (1 октября в США начнётся в 07:00 по московскому времени) без утверждённого бюджета.

Белый дом заранее распорядился подготовить госучреждения к приостановке, а президент Дональд Трамп уже запланировал подписание ряда указов на 23:30 мск 1 октября. Тематика документов пока держится в секрете, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что большинство американцев недовольны политикой Дональда Трампа. Согласно свежему опросу, 54% граждан негативно оценивают работу президента. Особое раздражение у населения вызывает рост цен и инфляция, а также экономическая политика Белого дома.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

