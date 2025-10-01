Ричмонд
Мартин Лютер Кинг III: политические противоречия в США раскалывают общество

Активист и правозащитник обратил внимание на рост насилия в США.

Источник: Аргументы и факты

Американское общество страдает от усиливающихся противоречий между республиканцами и демократами, оно столкнулось с необходимостью выбора между политикой и сохранением единства, заявил правозащитник Мартин Лютер Кинг III.

Общественный деятель является старшим сыном лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, который был убит в США в 1968 году.

«Наше любимое сообщество оказалось на трудном и удручающем перепутье, где многие люди в первую очередь стремятся расколоть нас из-за наших различий, вместо того чтобы сосредоточиться на нашей общей надежде на лучшее будущее. Нас разрывает на части горечь и отказ видеть в наших политических оппонентах наших братьев и сестер», — сказал активист, которого цитирует РИА Новости.

Кинг отметил, что обеспокоен ростом насилия в США. По его словам, такая ситуация говорит об утрате обществом человечности. Правозащитник считает, что это может подорвать моральные основы американской демократии.

Активист также призвал общественность в США не допускать, чтобы идеологические разногласия отнимали у оппонентов их человеческое достоинство.

Напомним, 25 сентября американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что поляризация общества в Соединённых Штатах будет только усиливаться. Он назвал причиной проблемы радикальные левые силы.

