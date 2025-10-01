Анатолий Серышев осмотрел передовые разработки учёных Сибирского отделения Российской академии наук

В Институте физики им. Л. В. Киренского СО РАН проводят перспективные исследования и производят высокоточные устройства спутниковой связи.
Заведующий молодёжной лаборатории в Институте физики Андрей Лексиков пояснил, что на базе СО РАН работают несколько лабораторий, где молодые специалисты занимаются передовыми исследованиями.
Здесь они изучают гибридные волноводы и улучшают системы связи летательных аппаратов, занимаются разработкой полезной нагрузки для космических спутников, включая модернизацию бортовых антенн.
Огромное поле для открытий — это исследование метаповерхностей, которое позволяет делать параболические антенны плоскими.
В числе заказчиков — предприятия «Роскосмоса» и другие индустриальные гиганты.
Анатолий Серышев отметил, что в условиях, когда исследовательские центры и промышленные площадки западной части России всё чаще испытывают внешнее силовое давление, необходимо ускоренными темпами развивать науку и промышленность за Уралом, особенно в Сибири.
"Поддержка таких научных сообществ остаётся одним из наших приоритетов, — подчеркнул Михаил Котюков.
— Край заинтересован в том, чтобы перспективные разработки создавались здесь и работали на развитие региона и страны".
Напомним, что в регионе действуют различные механизмы поддержки учёных и талантливой молодёжи, фундаментальных и прикладных научных исследований.