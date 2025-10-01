Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анатолий Серышев осмотрел передовые разработки учёных Сибирского отделения Российской академии наук

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков осмотрели передовые разработки учёных Сибирского отделения Российской академии наук.

Источник: Правительство Красноярского края

В Институте физики им. Л. В. Киренского СО РАН проводят перспективные исследования и производят высокоточные устройства спутниковой связи.

Заведующий молодёжной лаборатории в Институте физики Андрей Лексиков пояснил, что на базе СО РАН работают несколько лабораторий, где молодые специалисты занимаются передовыми исследованиями.

Здесь они изучают гибридные волноводы и улучшают системы связи летательных аппаратов, занимаются разработкой полезной нагрузки для космических спутников, включая модернизацию бортовых антенн.

Огромное поле для открытий — это исследование метаповерхностей, которое позволяет делать параболические антенны плоскими.

В числе заказчиков — предприятия «Роскосмоса» и другие индустриальные гиганты.

Анатолий Серышев отметил, что в условиях, когда исследовательские центры и промышленные площадки западной части России всё чаще испытывают внешнее силовое давление, необходимо ускоренными темпами развивать науку и промышленность за Уралом, особенно в Сибири.

"Поддержка таких научных сообществ остаётся одним из наших приоритетов, — подчеркнул Михаил Котюков.

— Край заинтересован в том, чтобы перспективные разработки создавались здесь и работали на развитие региона и страны".

Напомним, что в регионе действуют различные механизмы поддержки учёных и талантливой молодёжи, фундаментальных и прикладных научных исследований.