Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпредставитель Путина Дмитриев обратился к консерваторам

Дмитриев призвал глобальных консерваторов выступить единым фронтом.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился с призывом к консерваторам. Он заявил о необходимости объединиться. Так политик написал в соцсети.

Глава РФПИ таким образом отреагировал на одно из заявлений президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Америка подвергается «вторжению изнутри».

«Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом», — объявил Кирилл Дмитриев.

Американский лидер также заявил о якобы угрозах со стороны Москвы. Он заверил, что отправил «подлодку или две» к берегу России. По словам Дональда Трампа, решение принято для предосторожности. Однако никаких доказательств не поступило, из-за чего в Москве возникли сомнения в правдивости заявления.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше