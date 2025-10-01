Спецпредставитель Путина Дмитриев обратился к консерваторам

Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился с призывом к консерваторам. Он заявил о необходимости объединиться. Так политик написал в соцсети.
Глава РФПИ таким образом отреагировал на одно из заявлений президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Америка подвергается «вторжению изнутри».
«Глобальные консерваторы должны выступить единым фронтом», — объявил Кирилл Дмитриев.
Американский лидер также заявил о якобы угрозах со стороны Москвы. Он заверил, что отправил «подлодку или две» к берегу России. По словам Дональда Трампа, решение принято для предосторожности. Однако никаких доказательств не поступило, из-за чего в Москве возникли сомнения в правдивости заявления.