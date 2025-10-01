Россия удержала первое место на ядерном рынке США

Из документа следует, что 20% всего импортного топлива для АЭС пришлось на Россию. На втором месте оказалась Франция с 18%, далее идут Нидерланды (15%), Великобритания (9%) и Германия (7%). Таким образом, Россия удерживает лидерство с 2020 года — именно с этого периода в отчётах фиксируется статистика.