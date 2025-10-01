Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Филиппины планируют пригласить Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

Президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит АСЕАН на Филиппинах в 2026 году, в Маниле рассчитывают на его визит, сообщил в интервью «РИА Новости» посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН.

Источник: Пресс-служба Президента России

«По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу», — сказал посол. С его слов, уже четыре президента Филиппин побывали в России, а «Россия пока не ответила таким визитом».

В текущем году саммит АСЕАН состоится в октябре в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима сообщалось о приглашении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подтверждения пока не последовало. КНР представит премьер Госсовета Ли Цян. Ожидаются также президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше