Власти Филиппины планируют пригласить Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

В текущем году саммит АСЕАН состоится в октябре в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Со ссылкой на премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима сообщалось о приглашении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подтверждения пока не последовало. КНР представит премьер Госсовета Ли Цян. Ожидаются также президенты Бразилии и ЮАР Луис Инасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса.