Власти США объявили шатдаун из-за бюджетного кризиса

Сенат Конгресса США во вторник отказался от дальнейшего голосования, что фактически делает неизбежной частичную приостановку работы федерального правительства в ближайшие часы. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тьюн, представляющий Южную Дакоту.
По его словам, демократы сознательно пошли на остановку работы правительства, отказавшись поддержать предложенный республиканцами законопроект, направленный на предотвращение шатдауна.
Ранее в тот же день сенаторы отклонили два альтернативных законопроекта — как республиканский, так и демократический. В итоге финансирование федеральных структур прекращается в полночь 1 октября по местному времени (07:00 мск среды).
Административно-бюджетное управление Белого дома уже поручило ведомствам активировать планы действий на случай временного прекращения финансирования. Чиновники должны явиться на работу в среду, чтобы организованно начать процедуры, связанные с шатдауном.
Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность подобного сценария, если Конгресс не сумеет согласовать новые бюджетные расходы до конца сентября. Главные разногласия между республиканцами и демократами связаны с финансированием ряда направлений, включая здравоохранение. Стороны продолжают обвинять друг друга в сознательном стремлении спровоцировать кризис ради политических выгод.
