Axios: три страны призывали ХАМАС принять план Трампа по сектору Газа

Катар, Египет и Турция призывали палестинское движение ХАМАС согласиться с планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, написал портал Axios со ссылкой на два своих источника.
В публикации отмечается, что катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и глава египетской разведки Хасан Рашад встретились с лидерами ХАМАС в Дохе и показали им документ.
Один из источников уточнил, что руководитель правительства Катара попытался убедить представителей палестинского движения, что не стоит ждать сделки с более удобными для них условиями. Аль Тани также рассказал о своей уверенности в том, что Трамп действительно планирует остановить конфликт.
Также была организована ещё одна встреча с лидерами ХАМАС. На ней, кроме катарского премьер-министра, присутствовал глава турецкой службы безопасности Ибрагим Калын.
Напомним, ранее администрация США опубликовала план Трампа по сектору Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Политолог, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе aif.ru выразил мнение, что ХАМАС вряд ли согласится на условия американской стороны, поскольку Белый дом предлагает боевому крылу палестинского движения покинуть анклав и оставить всё Израилю.