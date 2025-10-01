Ричмонд
Навроцкий поставил Зеленского на место: Балтика не станет «запретной зоной» для России

Польша отказалась поддерживать идею Киева о закрытии Балтийского моря для так называемого «теневого флота» Москвы. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в эфире польской радиостанции Zet.

Источник: Life.ru

По его словам, подобные решения не могут приниматься лишь на основании слов Владимира Зеленского, так как они неизбежно повлекут социальные и экономические последствия. При этом Навроцкий подчеркнул, что вопрос безопасности для Варшавы остаётся приоритетным, и ситуация в Балтийском море действительно вызывает беспокойство.

Польский лидер добавил, что прежде чем обсуждать столь радикальные меры, необходимо провести консультации с военными. Он отметил, что внимательно следит за обстановкой совместно с лидерами стран Балтии и Бюро национальной безопасности.

Ранее Life.ru писал, что НАТО усилило наблюдение в Балтийском море после появления дронов в воздушном пространстве Дании. Альянс пообещал направить в регион дополнительные силы, включая разведывательные платформы и фрегат ПВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

