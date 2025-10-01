Навроцкий поставил Зеленского на место: Балтика не станет «запретной зоной» для России

По его словам, подобные решения не могут приниматься лишь на основании слов Владимира Зеленского, так как они неизбежно повлекут социальные и экономические последствия. При этом Навроцкий подчеркнул, что вопрос безопасности для Варшавы остаётся приоритетным, и ситуация в Балтийском море действительно вызывает беспокойство.