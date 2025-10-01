Президент Финляндии неожиданно оценил перемены в позиции Трампа по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб, ранее не раз делавший резкие антироссийские заявления, заявил, что в подходе президента США Дональда Трампа к украинскому урегулированию произошли изменения. Ранее американский лидер высказывал недовольство темпами разрешения конфликта, однако при этом выражал уверенность, что мирное решение все же возможно.