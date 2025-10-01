Чернышенко и Федорищев обсудили социально-экономическое развитие региона

Он отметил работу региона по развитию исследований и разработок. «Одна из национальных целей, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, — технологическое лидерство. Самарская область инвестирует в исследования и разработки серьезные средства — в 2024 году более 30 млрд, благодаря чему вы в десятке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Это отличный результат. У региона большой кадровый потенциал. Университеты и колледжи активно пользуются федеральными инструментами поддержки. В этом году три ваших вуза стали участниками программы “Приоритет-2030” работают три передовые инженерные школы. По федпроекту “Профессионалитет” создано семь кластеров по пяти отраслям, важным для Самарской области. В 2026 году откроются еще три кластера по итогам отбора 2025 года», — добавил зампред Правительства.