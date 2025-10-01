Чернышенко и Федорищев обсудили социально-экономическое развитие региона

«По поручению Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина я курирую Приволжский федеральный округ. Самарская область демонстрирует хорошие результаты. В регионе реализуется пять проектов кураторства. Текущее достижение их показателей — 99%. Прошу не сбавлять темпы», — заявил вице-премьер.
Он отметил работу региона по развитию исследований и разработок. «Одна из национальных целей, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, — технологическое лидерство. Самарская область инвестирует в исследования и разработки серьезные средства — в 2024 году более 30 млрд, благодаря чему вы в десятке лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов. Это отличный результат. У региона большой кадровый потенциал. Университеты и колледжи активно пользуются федеральными инструментами поддержки. В этом году три ваших вуза стали участниками программы “Приоритет-2030” работают три передовые инженерные школы. По федпроекту “Профессионалитет” создано семь кластеров по пяти отраслям, важным для Самарской области. В 2026 году откроются еще три кластера по итогам отбора 2025 года», — добавил зампред Правительства.
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
«Кампус содержательно полностью отвечает интересам технологического лидерства. У каждого направления есть стратегический партнер. Здесь научный подход, креативная экономика и промышленные партнеры, вытягивающие госзаказ на инновации, помогут в новом районе создать целый академический городок», — отметил Вячеслав Федорищев.
Губернатор добавил, что представлял ход реализации проекта во время поездки Президента Владимира Путина в Самарскую область.
Глава региона представил работу вузов по подготовке кадров и привлечению иностранных студентов: «В Самарском медицинском вузе сейчас большое количество студентов — из Индии. Наша задача — не только их обучить, но и сохранять на территории Российской Федерации. Вуз также делает большой вклад в работу по созданию медицинских изделий и реабилитации».
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что один из приоритетов сегодня — молодежная политика. Самарская область дважды побеждала в конкурсе «Регион для молодых» и получила порядка 330 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств. Ребята активно вовлечены в патриотические мероприятия под эгидой Росмолодежи.
«Благодарю также за активное участие в нацпроекте “Туризм и гостеприимство”. В его рамках строятся модульные гостиницы, продвигаются новые туристические маршруты, обустраиваются туристические центры городов. В Самарской области активно развиваются разные виды туризма, в том числе автомобильный, промышленный и экотуризм», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что правительственная комиссия и Минспорт России подготовят рейтинг эффективности регионов в спортивной сфере.
«Самарская область демонстрирует хорошие результаты. У вас по итогам 2024 года уровень вовлеченности граждан в систематические занятия спортом — порядка 60%. А уровень обеспеченности спортивными сооружениями — порядка 45%. Развивается инновационный спорт, работает Федерация фиджитал-спорта Самарской области», — добавил он.
Выделялись средства на создание спортивной инфраструктуры в регионе по федпроектам «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», а сейчас — в рамках комплексной госпрограммы развития физкультуры и спорта.
Отдельный вопрос встречи — подготовка Самарской области к международному форуму «Россия — спортивная держава», который состоится
«Вместе с коллегами мы активно готовимся к этому важнейшему событию. Все силы и ресурсы задействуем, чтобы показать участникам форума, нашим гостям и жителям региона все многообразие, потенциал нашего спорта», — сказал губернатор Самарской области.
В завершение встречи вице-премьер подчеркнул, что Правительство России продолжит поддерживать Самарскую область в ее поступательном развитии. Вячеслав Федорищев поблагодарил Дмитрия Чернышенко за внимание и поддержку региона.