Стало известно о гибели группы ВСУ из-за дружеского огня

Разведка группировки «Восток» перехватила радиопереговоры украинских военнослужащих, касающиеся уничтожения своей же пехотной группы, которая отказалась выполнять приказ командира, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно расшифровке перехваченных переговоров, подразделение ВСУ отказалось проникнуть в населённый пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. В результате попытки покинуть позиции группа была полностью уничтожена огнём своих же войск.
Вышли из опорника, только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу, приводит Минобороны слова военнослужащего ВСУ.
В ведомстве подчеркнули, что командование ВСУ впоследствии распорядилось списать потери на российских военных.
