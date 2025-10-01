Стало известно о гибели группы ВСУ из-за дружеского огня

Согласно расшифровке перехваченных переговоров, подразделение ВСУ отказалось проникнуть в населённый пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. В результате попытки покинуть позиции группа была полностью уничтожена огнём своих же войск.