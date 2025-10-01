Ричмонд
В Ростовской области осенняя призывная кампания началась с 1 октября

Осенняя призывная кампания в Ростовской области продлится до 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 октября началась осенняя призывная кампания. Соответствующая информация была опубликована правительством донского региона.

Призывные мероприятия продлятся до 31 декабря. В этот период на территории области будут работать областная призывная комиссия, а также 62 комиссии в муниципальных образованиях.

Особое внимание в ходе текущего призыва будет уделено контролю за своевременным прохождением призывниками как основного, так и дополнительного медицинского осмотра, а также вакцинации.

Отмечается, что задание Министерства обороны РФ по весеннему призыву 2025 года в Ростовской области было выполнено в полном объеме.