В Ростовской области осенняя призывная кампания началась с 1 октября

В Ростовской области с 1 октября началась осенняя призывная кампания. Соответствующая информация была опубликована правительством донского региона.
Призывные мероприятия продлятся до 31 декабря. В этот период на территории области будут работать областная призывная комиссия, а также 62 комиссии в муниципальных образованиях.
Особое внимание в ходе текущего призыва будет уделено контролю за своевременным прохождением призывниками как основного, так и дополнительного медицинского осмотра, а также вакцинации.
Отмечается, что задание Министерства обороны РФ по весеннему призыву 2025 года в Ростовской области было выполнено в полном объеме.