Правительство США приостановило работу

После выборов 2024 года обе палаты конгресса перешли под контроль республиканцев, однако для утверждения бюджета в сенате нужно 60 голосов — у консерваторов их всего 53, но они категорически отказывались идти на уступки и предлагали обсудить вопросы здравоохранения отдельно от бюджета. Но демократы стояли на своем. «В их законопроекте нет ни капли участия демократов. Раньше мы никогда так не поступали. Когда я был лидером [большинства демократов в сенате], мы четыре раза вступали в переговоры с республиканцами, и у нас никогда не было шатдауна», — заявил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер.