Введен запрет на гражданское судоходство в бухте Улисс во Владивостоке

Министерство транспорта Российской Федерации установило ограничения на передвижение гражданских судов в акватории бухты Улисс, расположенной во Владивостоке. Согласно новому постановлению, вход в данную область воспрещен для всех видов судов, за исключением военных кораблей Военно-Морского Флота и тех судов, которые получили особое разрешение от капитана морского порта Владивосток. Данное решение продиктовано необходимостью обеспечения обороноспособности и безопасности РФ.