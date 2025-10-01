Ричмонд
Введен запрет на гражданское судоходство в бухте Улисс во Владивостоке

Министерство транспорта Российской Федерации установило ограничения на передвижение гражданских судов в акватории бухты Улисс, расположенной во Владивостоке.

Министерство транспорта Российской Федерации установило ограничения на передвижение гражданских судов в акватории бухты Улисс, расположенной во Владивостоке. Согласно новому постановлению, вход в данную область воспрещен для всех видов судов, за исключением военных кораблей Военно-Морского Флота и тех судов, которые получили особое разрешение от капитана морского порта Владивосток. Данное решение продиктовано необходимостью обеспечения обороноспособности и безопасности РФ.

В приказе, выпущенном Министерством транспорта 25 августа 2025 года, четко обозначены координаты, в пределах которых вводится запрет на плавание для всех типов судов, включая небольшие, парусные, пассажирские и грузовые суда. Исключением являются лишь суда ВМФ и те, что обладают соответствующим специальным разрешением.

Ранее в бухте Улисс, в непосредственной близости от мест базирования Тихоокеанского флота, располагалась значительная частная стоянка для маломерных судов. Администрация Владивостока потребовала освободить прибрежную территорию до 1 мая 2025 года, мотивируя это необходимостью обеспечения безопасности судоходства военных кораблей и передачи акватории в распоряжение флота. Причалы были своевременно очищены.

Принятые меры ориентированы на укрепление военной безопасности и наведение порядка в судоходстве в стратегически значимой акватории залива Петра Великого Японского моря.

