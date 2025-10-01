Ричмонд
Лукашенко: Беларусь готова наращивать поставки необходимой продукции в Нигерию

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Нигерии Болу Тинубу и дружественный народ этой страны с 65-летием независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Нигерийцы могут по праву гордиться достижениями своего государства за период его самостоятельного развития: крепкой экономикой, высокими демографическими показателями и заслуженным авторитетом в регионе и мире», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое внимание расширению отношений с Нигерией. «Убежден, что успешное осуществление нашего совместного проекта по механизации аграрного сектора Нигерии открывает возможности для активного сотрудничества во многих сферах», — отметил глава государства.

Белорусский лидер заверил, что Минск готов наращивать объемы поставок техники, продовольствия и другой необходимой продукции, а также содействовать решению насущных задач социально-экономического развития для повышения благосостояния людей.

Александр Лукашенко пригласил Болу Тинубу посетить Беларусь с визитом в любое удобное время, пожелал ему доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям страны — мира и согласия.

