Лукашенко: Беларусь готова наращивать поставки необходимой продукции в Нигерию

«Нигерийцы могут по праву гордиться достижениями своего государства за период его самостоятельного развития: крепкой экономикой, высокими демографическими показателями и заслуженным авторитетом в регионе и мире», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое внимание расширению отношений с Нигерией. «Убежден, что успешное осуществление нашего совместного проекта по механизации аграрного сектора Нигерии открывает возможности для активного сотрудничества во многих сферах», — отметил глава государства.
Белорусский лидер заверил, что Минск готов наращивать объемы поставок техники, продовольствия и другой необходимой продукции, а также содействовать решению насущных задач социально-экономического развития для повышения благосостояния людей.
Александр Лукашенко пригласил Болу Тинубу посетить Беларусь с визитом в любое удобное время, пожелал ему доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям страны — мира и согласия.