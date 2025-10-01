Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: белорусы и киприоты всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Республики Кипр с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Unsplash

«Белорусы и киприоты всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Наши народы многое преодолели, защищая право самостоятельно жить на своей земле», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что умение слушать и способность понимать друг друга сегодня приобретают особую значимость. «Несмотря на непростые времена, между государствами существует прочное сотрудничество в торгово-экономической, образовательной сферах, в области спорта», — подчеркнул он.

Глава государства заверил, что Беларусь всегда рада приветствовать граждан Кипра, которые могут посетить страну без визы, в комфортных и безопасных условиях.

Александр Лукашенко пожелал каждому киприоту счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше