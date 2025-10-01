Лукашенко: белорусы и киприоты всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения

«Белорусы и киприоты всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения. Наши народы многое преодолели, защищая право самостоятельно жить на своей земле», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что умение слушать и способность понимать друг друга сегодня приобретают особую значимость. «Несмотря на непростые времена, между государствами существует прочное сотрудничество в торгово-экономической, образовательной сферах, в области спорта», — подчеркнул он.
Глава государства заверил, что Беларусь всегда рада приветствовать граждан Кипра, которые могут посетить страну без визы, в комфортных и безопасных условиях.
Александр Лукашенко пожелал каждому киприоту счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.