Лукашенко назвал Китай надежным стратегическим партнером и верным другом Беларуси

«Под Вашим руководством Китай демонстрирует впечатляющий пример динамичного и устойчивого развития, из года в год достигая исторических рекордов во всех сферах. Успехи КНР в экономическом строительстве, технологическом прогрессе, укреплении глобальной безопасности вызывают уважение и восхищение, — говорится в поздравлении. — Уверенно следуя курсу социализма с китайской спецификой, Пекин играет ключевую роль в формировании многополярного мира и международного порядка».