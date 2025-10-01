Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Китай надежным стратегическим партнером и верным другом Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Под Вашим руководством Китай демонстрирует впечатляющий пример динамичного и устойчивого развития, из года в год достигая исторических рекордов во всех сферах. Успехи КНР в экономическом строительстве, технологическом прогрессе, укреплении глобальной безопасности вызывают уважение и восхищение, — говорится в поздравлении. — Уверенно следуя курсу социализма с китайской спецификой, Пекин играет ключевую роль в формировании многополярного мира и международного порядка».

Глава государства обратил внимание, что Китай — уникальный и достойный изучения образец организации политической системы, интегрирующей в себе колоссальные исторический опыт, материальные и духовные ресурсы, способствующей продвижению социально-экономического развития страны.

«Выдвинутая Вами, Ваше Превосходительство, инициатива по глобальному управлению безусловно соответствует нашему твердому убеждению в необходимости взаимодействия государств на принципах исключительного равноправия и справедливости, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы готовы совместно противостоять общим вызовам, повышать благосостояние и обеспечивать процветание наших народов».

Президент констатировал, что для Беларуси Китай — надежный стратегический партнер и верный друг. «Мы высоко ценим беспрецедентный уровень всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и доверия между нашими странами. Реализация масштабных проектов в рамках инициативы “Пояс и путь”, продвижение индустриального парка “Великий камень”, углубление промышленной кооперации и гуманитарного обмена свидетельствуют об огромном потенциале отношений Минска и Пекина», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья и успехов во всех начинаниях, а братскому народу Китая — счастья и благополучия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше