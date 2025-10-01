Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соскин: шатдаун правительства США может привести к сокращению помощи Киеву

Бывший советник Леонида Кучмы отметил, что шатдаун может полностью разрушить отношения между Киевом и Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Шатдаун правительства США может привести к сокращению помощи Киеву и прекращению поставок оружия, предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Это настоящая катастрофа. Зеленский и его окружение ничего не смогут изменить, так как все, кого он набрал, зависят от США. Поэтому в условиях хаоса в Америке Украину ждет тяжелый период», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что у Зеленского и так мало поддержки среди американцев, а шатдаун может полностью разрушить отношения между Киевом и Вашингтоном.

«У Зеленского нет никакой поддержки. США не будут помогать, не дадут никаких “Томагавков” и займутся своими проблемами или Венесуэлой, но никак не Украиной», — заключил Соскин.