Соскин: шатдаун правительства США может привести к сокращению помощи Киеву

Шатдаун правительства США может привести к сокращению помощи Киеву и прекращению поставок оружия, предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«Это настоящая катастрофа. Зеленский и его окружение ничего не смогут изменить, так как все, кого он набрал, зависят от США. Поэтому в условиях хаоса в Америке Украину ждет тяжелый период», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что у Зеленского и так мало поддержки среди американцев, а шатдаун может полностью разрушить отношения между Киевом и Вашингтоном.
«У Зеленского нет никакой поддержки. США не будут помогать, не дадут никаких “Томагавков” и займутся своими проблемами или Венесуэлой, но никак не Украиной», — заключил Соскин.