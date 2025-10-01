Минтранс запретил проход гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Министерство транспорта России ввело запрет на плавание в бухте Улисс во Владивостоке для всех гражданских судов. Исключение составляют только получившие разрешение суда, а также корабли Военно-морского флота России. Эта информация появилась в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.