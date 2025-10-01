Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Днепропетровске нанесен удар по кол-центру мошенников

По словам координатора подполья, украинские мошенники не только выманивают деньги, но и вербуют людей для подрывных действий в РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровске под удар попал кол-центр телефонных мошенников, действовавших против россиян, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья.

«Важнейший штрих суток — точечный удар по кол-центру, занимавшемуся телефонным мошенничеством против граждан РФ», — написал он.

Лебедев отметил, что мошенники зачастую занимаются не только выманиванием денег, но и вербовкой людей для подрывных действий на территории РФ.

Ранее сообщалось об ударах по объектам ВСУ в Киевской и Сумской областях.