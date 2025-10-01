Лебедев: в Днепропетровске нанесен удар по кол-центру мошенников

В Днепропетровске под удар попал кол-центр телефонных мошенников, действовавших против россиян, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья.
«Важнейший штрих суток — точечный удар по кол-центру, занимавшемуся телефонным мошенничеством против граждан РФ», — написал он.
Лебедев отметил, что мошенники зачастую занимаются не только выманиванием денег, но и вербовкой людей для подрывных действий на территории РФ.
Ранее сообщалось об ударах по объектам ВСУ в Киевской и Сумской областях.