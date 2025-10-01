ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших военных

По данным агентства, документ в 22 страницы подробно объясняет, что журналисты могут публиковать, а что запрещено. Он уделяет особое внимание порядку обнародования данных о потерях и поставках иностранной техники. Также подробно описаны случаи, за которые представителей украинских СМИ могут привлечь к уголовной ответственности.