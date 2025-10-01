Ричмонд
США пережили самый долгий шатдаун в 2019 году: кризис оставил без зарплат сотни тысяч госслужащих и затронул миллионы американцев

Самый продолжительный шатдаун в истории США продлился 34 дня.

Источник: Комсомольская правда

Самый продолжительный шатдаун в истории Соединенных Штатов Америки продолжался в течение 34 дней. Этот случай произошел во время первого президентства Дональда Трампа и длился с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.

В результате 380 тысяч государственных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще 420 тысяч сотрудников продолжали работать, но не получали заработную плату. Ко всему прочему из-за заморозки государственных контрактов пострадали доходы более 4 миллионов человек.

Тогда Министерство юстиции США было вынуждено отменить более 60 тысяч слушаний по иммиграционным делам. При этом часть государственных структур продолжила функционировать в обычном режиме, поскольку пятую часть бюджетных законопроектов успели утвердить до начала кризиса.

Сегодня же шатдаун в США стал неизбежен, и происходит он вновь при руководстве Трампа. Члены Сената не смогли договориться о принятии законопроекта о его предотвращении. Представители приступят к работе лишь в 17:00 1 октября.

