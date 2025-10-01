Yonhap: Трамп готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп остается открытым к диалогу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.
Чиновник отметил, что в свой первый президентский срок Трамп встречался с Ким Чен Ыном три раза и это способствовало «стабилизации ситуации на Корейском полуострове». По словам собеседника агентства, политика Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи не изменилась.
Yonhap подчеркивает, что в Белом доме впервые заявили, что американский президент не требует выполнения каких-либо предварительных условий для встречи с лидером КНДР.