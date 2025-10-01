В Черниговской области дроны ударили по составу с техникой и ГСМ ВСУ

Кадры атаки беспилотников на железнодорожный состав, перевозивший технику и ГСМ ВСУ, опубликовал в среду Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, поезд с военными грузами противника попал под удар в окрестностях города Бобровицы Черниговской области.
Судя по опубликованному видео, дроны атаковали движущийся состав в ночное время. В ходе атаки беспилотники уворачивались от украинской авиации.
Согласно предварительным данным, в результате удара повреждены около полутора десятков цистерн с ГСМ ВСУ, десяток вагонов с военным имуществом и пять платформ с техникой противника.
Ранее сообщалось об ударах по объектам ВСУ в Киевской и Сумской областях.