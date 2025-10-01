Шатдаун в США оставил военных без зарплат: армия и силовики продолжают службу без выплат

Вооруженные силы Соединенных Штатов в условиях приостановки работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета продолжают нести службу в полном составе. Такие данные следуют из ранее опубликованных разъяснений американских конгрессменов.
Член палаты представителей Шонтель Браун сообщила, что по опыту предыдущих лет военнослужащие и резервисты, ожидающие призыва, остаются в распоряжении правительства. Она также подтвердила, что сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Законодатель разъяснила, что представители правоохранительных структур и военнослужащие не будут получать денежное довольствие до завершения шатдауна.
Аналогичные пояснения ранее давал другой член палаты представителей Боб Латта. Он заявил, что военный персонал продолжит выполнять свои обязанности без выплаты заработной платы до тех пор, пока Конгресс не согласует бюджетное финансирование.
Напомним, в США 1 октября начался новый финансовый год, однако Конгресс не успел принять бюджет, что привело к невозможности дальнейшей работы правительства. Сейчас представители американского истеблишмента предупреждают — нынешний шатдаун может длиться неделями. А демократы сделают все, чтобы навредить президенту США Дональду Трампу.