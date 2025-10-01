Шатдаун в США оставил военных без зарплат: армия и силовики продолжают службу без выплат

Член палаты представителей Шонтель Браун сообщила, что по опыту предыдущих лет военнослужащие и резервисты, ожидающие призыва, остаются в распоряжении правительства. Она также подтвердила, что сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Законодатель разъяснила, что представители правоохранительных структур и военнослужащие не будут получать денежное довольствие до завершения шатдауна.